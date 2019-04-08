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Возвращение на родину. Семейство панд покидает зоопарк Сан-Диего

08 апреля 2019 12:52
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Новости США. В зоопарке в Сан-Диего прощаются с любимцами посетителей – семейством гигантских панд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Возвращение на родину. Семейство панд покидает зоопарк Сан-Диего -1

Медведица Бай Юнь и ее сын Сяо Лиу возвращаются на родину в Китай. Чтобы в последний раз увидеть бамбуковых мишек, у жителей будет три недели.  

Возвращение на родину. Семейство панд покидает зоопарк Сан-Диего -3

Бай Юнь поселилась здесь еще в 1996 году, а шесть лет назад принесла потомство. Как известно, все большие панды принадлежат КНР. Другие страны могут только арендовать этих животных. Обычно панды гостят в зоопарках 10 лет.

Возвращение на родину. Семейство панд покидает зоопарк Сан-Диего -6

Возвращение на родину. Семейство панд покидает зоопарк Сан-Диего -8

Возвращение на родину. Семейство панд покидает зоопарк Сан-Диего -10

# Животные # Фотофакт

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