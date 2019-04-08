Возвращение на родину. Семейство панд покидает зоопарк Сан-Диего

Медведица Бай Юнь и ее сын Сяо Лиу возвращаются на родину в Китай. Чтобы в последний раз увидеть бамбуковых мишек, у жителей будет три недели.

Бай Юнь поселилась здесь еще в 1996 году, а шесть лет назад принесла потомство. Как известно, все большие панды принадлежат КНР. Другие страны могут только арендовать этих животных. Обычно панды гостят в зоопарках 10 лет.