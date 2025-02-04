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ВОЗ находится в режиме жёсткой экономии из-за позиции США

04 февраля 2025 06:34
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Бюджет Всемирной организации здравоохранения «похудеет» на 400 миллионов долларов из-за позиции Дональда Трампа. США, будучи главным финансовым донором, в скором времени прекратят членство в объединении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

ВОЗ находится в режиме жёсткой экономии из-за позиции США-2

Процесс выхода займет около года, но уже сейчас страны организации озаботились сокращением расходов. На заседании исполкома ВОЗ предложили урезать средства на базовые программы, а также значимые проекты по ликвидации полиомиелита и реагированию на чрезвычайные ситуации. Уже заморожен прием новых сотрудников и серьезно сокращаются расходы на командировки. Официальный представитель ведомства заявил, что в таком режиме «адаптации» организация просуществует вплоть до 2027 года.

# Международная политика # США

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