Белый дом опубликовал список самых нелепых трат USAID

Белый дом объяснил причину закрытия агентства по международному развитию, которое вызвало шумную реакцию как в СМИ, так и в рядах тех, кто привык получать американские деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате проверки деятельности агентства выяснилось, что оно выделяло бюджетные средства не очень понимая на какие цели и для чего. При этом абсолютно бесконтрольно и безотчетно. Например, сотни миллионов долларов из средств американских налогоплательщиков пошли на финансирование организаций, связанных с террористами, помощь афганскому сельскому хозяйству, которая, как выяснилось использовалась в производстве героина. Были и вообще нелепые статьи расходов. Чего например стоит финансовая поддержка трансгендерных проектов за рубежом, включая постановку оперы в Колумбии и выпуск комиксов в Перу. Благодаря деятельности агентства по международному развитию, громадные деньги из бюджета США утекали десятилетиями.