Восстановленный Гентский алтарь возвращается в собор Сен-Бавон после реставрации. Этот полиптих создан в начале XV века

Восстановленный Гентский алтарь братьев ван Эйков возвращается в собор Сен-Бавон после реставрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впервые почти все панели огромного полиптиха окажутся вместе.
Восстановленный Гентский алтарь братьев ван Эйков возвращается в собор Сен-Бавон после реставрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впервые почти все панели огромного полиптиха окажутся вместе.
Созданное в начале XV века произведение искусства за несколько столетий десятки раз похищали, перевозили или продавали целиком и по частям.
Одну из створок украли почти 90 лет назад и с тех пор не могут найти. Пока что вместо нее копия.
Алтарь самого собора серьезно перестроили. Полиптих будет стоять за толстым пуленепробиваемым стеклом, а в помещении будет поддерживаться особый микроклимат. Для этого пришлось даже снести часть каменных стен собора.