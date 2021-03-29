Восстановленный Гентский алтарь возвращается в собор Сен-Бавон после реставрации. Этот полиптих создан в начале XV века

Восстановленный Гентский алтарь братьев ван Эйков возвращается в собор Сен-Бавон после реставрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые почти все панели огромного полиптиха окажутся вместе.

Созданное в начале XV века произведение искусства за несколько столетий десятки раз похищали, перевозили или продавали целиком и по частям.

Одну из створок украли почти 90 лет назад и с тех пор не могут найти. Пока что вместо нее копия.