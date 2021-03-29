Прямой эфир

Восстановленный Гентский алтарь возвращается в собор Сен-Бавон после реставрации. Этот полиптих создан в начале XV века

29 марта 2021 14:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Восстановленный Гентский алтарь братьев ван Эйков возвращается в собор Сен-Бавон после реставрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые почти все панели огромного полиптиха окажутся вместе.

Восстановленный Гентский алтарь возвращается в собор Сен-Бавон после реставрации. Этот полиптих создан в начале XV века-1

Созданное в начале XV века произведение искусства за несколько столетий десятки раз похищали, перевозили или продавали целиком и по частям.  

Восстановленный Гентский алтарь возвращается в собор Сен-Бавон после реставрации. Этот полиптих создан в начале XV века-4

Одну из створок украли почти 90 лет назад и с тех пор не могут найти. Пока что вместо нее копия.  

Восстановленный Гентский алтарь возвращается в собор Сен-Бавон после реставрации. Этот полиптих создан в начале XV века-7

Алтарь самого собора серьезно перестроили. Полиптих будет стоять за толстым пуленепробиваемым стеклом, а в помещении будет поддерживаться особый микроклимат. Для этого пришлось даже снести часть каменных стен собора.  

# Шедевры мирового искусства # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Перегородившее Суэцкий канал судно отбуксировали в фарватер
29 марта 2021 14:20

Перегородившее Суэцкий канал судно отбуксировали в фарватер

Третья волна коронавируса. В Словении вводят жёсткий карантин, а Норвегия и Панама ужесточают правила въезда
29 марта 2021 12:03

Третья волна коронавируса. В Словении вводят жёсткий карантин, а Норвегия и Панама ужесточают правила въезда

Жители спасались на деревьях и чердаках. В США из-за наводнения эвакуировали сотни людей
29 марта 2021 12:02

Жители спасались на деревьях и чердаках. В США из-за наводнения эвакуировали сотни людей