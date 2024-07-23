Воровство. Песков прокомментировал изъятие Европой активов РФ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что РФ ответит на изъятие своих средств в Европе. Об этом пишет РИА Новости.



«Подобные воровские действия не могут оставаться без взаимности», – сказал журналистам представитель Кремля.

Он также подтвердил, что Россия намерена привлечь к юридической ответственности тех, кто причастен к этому процессу. Песков высказал озабоченность тем, что замораживаемые активы использовались для оказания поддержки Киеву, в том числе для покупки оружия.

Глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что первая часть конфискованных российских средств будет передана Еврокомиссии для покупки оборонного оборудования для Киева.