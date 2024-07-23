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Воровство. Песков прокомментировал изъятие Европой активов РФ

23 июля 2024 10:29
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что РФ ответит на изъятие своих средств в Европе. Об этом пишет РИА Новости.

«Подобные воровские действия не могут оставаться без взаимности», – сказал журналистам представитель Кремля.

Он также подтвердил, что Россия намерена привлечь к юридической ответственности тех, кто причастен к этому процессу. Песков высказал озабоченность тем, что замораживаемые активы использовались для оказания поддержки Киеву, в том числе для покупки оружия.

Глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что первая часть конфискованных российских средств будет передана Еврокомиссии для покупки оборонного оборудования для Киева.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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