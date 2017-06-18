Во Львове внедорожник снес несколько оградительных столбцов, въехал в прохожих и перевернулся: погиб одни человек

Новости Украины. В украинском Львове внедорожник въехал в толпу прохожих. Машина снесла несколько оградительных столбцов и перевернулась. Одна женщина погибла. Еще одну экстренно госпитализировали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жуткая авария произошла рядом с церковью, как раз в тот момент, когда люди выходили на улицу. Подробности происшествия правоохранители пока не озвучивают. По словам очевидцев, водитель выглядел трезвым. Стражи порядка выясняют причины ДТП.