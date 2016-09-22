Пересадка головы: итальянский нейрохирург провел успешную операцию

Новости Италии Успешная операция по пересадке головы прошла в Италии. Нейрохирург провел манипуляции на подопытных животных – собаке и мышке. Оба пациента чувствуют себя хорошо и могут передвигаться.

Хирург не отрезал головы животным полностью, а лишь перерезал позвоночник. А это самый сложный этап в подобных операциях.

Эксперимент был проведен в рамках подготовки к пересадке головы российского программиста. Он страдает неизлечимой болезнью и прикован к инвалидному креслу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.