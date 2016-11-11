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Во Франции проект резолюции по импичменту Франсуа Олланда подписали 80 депутатов

11 ноября 2016 11:36
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Новости Франции. Во Франции подготовили проект резолюции по импичменту президенту страны Франсуа Олланду. Документ уже подписали около 80 депутатов и желающих, как поговаривают в кулуарах, еще несколько десятков.

Но сами инициаторы импичмента полагают, что у них нет шансов – слишком малы силы правых в парламенте.

Представители партии «Республиканцы» обвиняют Олланда в разглашении государственной тайны, которое, по их мнению, он допустил в своей книге с говорящим названием «Президент не должен был этого говорить…».

Речь, в частности, о его указаниях спецслужбам ликвидировать террористов за рубежом, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.    

# франция

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