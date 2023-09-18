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Власти Латвии намерены депортировать из страны более 3,5 тысячи жителей. Причина – российское гражданство

18 сентября 2023 20:14
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Новости Латвии. Дискриминация в Европе выходит на новый уровень. Власти Латвии намерены депортировать из страны более 3,5 тысячи постоянных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местное правительство не устраивает их российское гражданство.

Власти Латвии намерены депортировать из страны более 3,5 тысячи жителей. Причина – российское гражданство-1

Но широкой публике все преподносится иначе. Мол, под депортацию попадают только те, кто отказался или по каким-либо причинам не записался на обязательный экзамен по латышскому языку, который потом надо будет еще и сдать. В этой ситуации самой уязвимой категорией являются русские пенсионеры. Однако социальная сторона мало волнует местное руководство. По мнению экспертов, сейчас в Латвии созданы законодательные и политические условия для массовой депортации именно русских граждан.

# Международная политика # Новости Латвии # Фотофакт

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