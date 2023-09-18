Власти Латвии намерены депортировать из страны более 3,5 тысячи жителей. Причина – российское гражданство

Но широкой публике все преподносится иначе. Мол, под депортацию попадают только те, кто отказался или по каким-либо причинам не записался на обязательный экзамен по латышскому языку, который потом надо будет еще и сдать. В этой ситуации самой уязвимой категорией являются русские пенсионеры. Однако социальная сторона мало волнует местное руководство. По мнению экспертов, сейчас в Латвии созданы законодательные и политические условия для массовой депортации именно русских граждан.