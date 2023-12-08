Власти Колумбии пресекли незаконную добычу золота

Власти Колумбии и Бразилии провели спецоперацию по уничтожению нелегального участка горнодобывающей промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Власти Колумбии и Бразилии провели спецоперацию по уничтожению нелегального участка горнодобывающей промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Международная преступная группировка добывала там золото. Ежемесячно черные старатели добывали более 20 килограммов драгоценного металла. Незаконная деятельность стала причиной загрязнения местных водоемов, поскольку злоумышленники сбрасывали в воду большие объемы ртути.