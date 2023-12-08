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Власти Колумбии пресекли незаконную добычу золота

08 декабря 2023 06:11
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Власти Колумбии и Бразилии провели спецоперацию по уничтожению нелегального участка горнодобывающей промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Колумбии пресекли незаконную добычу золота-1

Международная преступная группировка добывала там золото. Ежемесячно черные старатели добывали более 20 килограммов драгоценного металла. Незаконная деятельность стала причиной загрязнения местных водоемов, поскольку злоумышленники сбрасывали в воду большие объемы ртути.

# Криминал # Фотофакт

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