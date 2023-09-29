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Власти Италии не справляются с наплывом мигрантов

29 сентября 2023 07:58
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Новости Италии. В Италии продолжается борьба с миграцией. Власти страны объявили, что не справляются с наплывом переселенцев, поэтому часть из них будут отправлять обратно на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Италии не справляются с наплывом мигрантов-1

Кабмин принятое решение поддержал. Обязательным станет медицинское обследование приезжих. В первую очередь для установления возраста. Мигранты часто выдают себя за несовершеннолетних, чтобы получить дополнительные привилегии в Италии. Также депортировать будут иностранцев, проживающих в стране легально, если они представляют угрозу общественному порядку.

# Беженцы # Новости Италии # Фотофакт

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