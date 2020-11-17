Власти Индонезии хотят ввести запрет на спиртное

Новости Индонезии. В Индонезии намерены ввести запрет на спиртное. Инициативу поддержали три исламские политические партии страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индонезии. В Индонезии намерены ввести запрет на спиртное. Инициативу поддержали три исламские политические партии страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно новым правилам алкогольные напитки нельзя будет употреблять, производить, ввозить и продавать. Нарушителей нового запрета предлагается наказывать тюремным сроком от 2 до 10 лет, а также крупным штрафом.
К слову, данный законопроект уже обсуждался несколько лет назад. По словам политиков, он направлен на защиту мусульманского населения от негативных последствий употребления алкоголя.
Документ уже вызвал волну возмущения среди отельеров популярного острова Бали. Они считают, что новые меры отпугнут иностранцев, а также негативно скажутся на туристической отрасли, которая и так понесла серьезные убытки из-за пандемии.
Сейчас документ находится на стадии обсуждения. Власти рассматривают различные послабления, в том числе для туристов.