Власти Индонезии хотят ввести запрет на спиртное

Новости Индонезии. В Индонезии намерены ввести запрет на спиртное. Инициативу поддержали три исламские политические партии страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно новым правилам алкогольные напитки нельзя будет употреблять, производить, ввозить и продавать. Нарушителей нового запрета предлагается наказывать тюремным сроком от 2 до 10 лет, а также крупным штрафом.

К слову, данный законопроект уже обсуждался несколько лет назад. По словам политиков, он направлен на защиту мусульманского населения от негативных последствий употребления алкоголя.