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Власти Индонезии хотят ввести запрет на спиртное

17 ноября 2020 10:09
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Новости Индонезии. В Индонезии намерены ввести запрет на спиртное. Инициативу поддержали три исламские политические партии страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Индонезии хотят ввести запрет на спиртное-1

Согласно новым правилам алкогольные напитки нельзя будет употреблять, производить, ввозить и продавать. Нарушителей нового запрета предлагается наказывать тюремным сроком от 2 до 10 лет, а также крупным штрафом.

К слову, данный законопроект уже обсуждался несколько лет назад. По словам политиков, он направлен на защиту мусульманского населения от негативных последствий употребления алкоголя.

Власти Индонезии хотят ввести запрет на спиртное-4

Документ уже вызвал волну возмущения среди отельеров популярного острова Бали. Они считают, что новые меры отпугнут иностранцев, а также негативно скажутся на туристической отрасли, которая и так понесла серьезные убытки из-за пандемии.

Сейчас документ находится на стадии обсуждения. Власти рассматривают различные послабления, в том числе для туристов.

# Алкоголь # Фотофакт

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