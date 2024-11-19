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Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ

19 ноября 2024 09:57
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Развертывание ядерного оружия и его средств доставки в государствах, не владеющих ядерным оружием, является основной угрозой для России. Об этом пишет РИА Новости.

Об этом сказано в указе президента Владимира Путина «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», обнародованном на официальном сайте.

В тексте документа сказано, что подобные шаги могут трансформироваться в угрозы агрессии, а для их обезвреживания используется ядерное сдерживание.

# Международная политика # Владимир Путин

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