Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ

Развертывание ядерного оружия и его средств доставки в государствах, не владеющих ядерным оружием, является основной угрозой для России. Об этом пишет РИА Новости.

Об этом сказано в указе президента Владимира Путина «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», обнародованном на официальном сайте.

В тексте документа сказано, что подобные шаги могут трансформироваться в угрозы агрессии, а для их обезвреживания используется ядерное сдерживание.