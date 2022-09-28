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Виктор Орбан: антироссийские санкции дали обратный эффект

28 сентября 2022 06:12
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Антироссийские санкции дали обратный эффект. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его мнению, введенные против России ограничения сделали беднее саму Европу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Орбан: антироссийские санкции дали обратный эффект-1

Теперь ее жители вынуждены экономить. В результате в ЕС растет инфляция и наблюдается дефицит энергии. А европейские предприятия либо вовсе не могут позволить себе работать в период таких высоких цен на энергию, либо функционируют с большим трудом: выключая, например, свет пораньше или сокращая штат. В связи с этим Орбан призвал ЕС и США обсудить необходимость этих мер. Сегодня вся Европа ждет ответа из Брюсселя на вопрос, как долго это будет продолжаться.

# Кризис в ЕС # Виктор Орбан # Фотофакт

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