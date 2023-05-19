Прямой эфир

Ветеринары из Австралии создали мобильную ветклинику и помогают животным

19 мая 2023 11:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Австралии. Мобильная ветклиника помогает животным в Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она ездит по Сиднею и каждый день спасает десятки пациентов. Проект благотворительный. Работают в ней ветеринары-волонтеры. Пока их только восемь, но скоро будет больше. Ведь число нуждающихся в помощи тоже растет. Ежегодно в Новом Южном Уэльсе 90 тысяч охраняемых видов животных получают травмы. Огромную опасность несут и лесные пожары.  

Ветеринары из Австралии создали мобильную ветклинику и помогают животным-1

Линли Грейг, соучредительница мобильной ветклиники:
Мы хотим не только ежедневно выполнять обычную работу, помогая диким животным, но и быть поблизости во время таких стихийных бедствий, как лесные пожары, наводнения, циклоны и аномальная жара.  

Ветеринары из Австралии создали мобильную ветклинику и помогают животным-4

Чтобы собрать достаточно денег и оборудовать мобильную ветклинику, понадобилось несколько лет. Зато теперь на месте можно сделать рентген, УЗИ, анализ крови и другие исследования. Сегодня в Австралии насчитывается 200 тысяч видов животных. Это млекопитающие, птицы, рептилии, амфибии и насекомые.  

# Животные # Новости Австралии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Козы помогают пожарным в Чили. Они зачищают от сухой растительности территорию
19 мая 2023 11:46

Козы помогают пожарным в Чили. Они зачищают от сухой растительности территорию

Вещи певицы Джанет Джексон выставили на торги
19 мая 2023 11:44

Вещи певицы Джанет Джексон выставили на торги

Эрдоган: Турция не готова к вступлению Швеции в НАТО
19 мая 2023 11:38

Эрдоган: Турция не готова к вступлению Швеции в НАТО