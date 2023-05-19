Ветеринары из Австралии создали мобильную ветклинику и помогают животным

Новости Австралии. Мобильная ветклиника помогает животным в Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она ездит по Сиднею и каждый день спасает десятки пациентов. Проект благотворительный. Работают в ней ветеринары-волонтеры. Пока их только восемь, но скоро будет больше. Ведь число нуждающихся в помощи тоже растет. Ежегодно в Новом Южном Уэльсе 90 тысяч охраняемых видов животных получают травмы. Огромную опасность несут и лесные пожары.

Линли Грейг, соучредительница мобильной ветклиники:

Мы хотим не только ежедневно выполнять обычную работу, помогая диким животным, но и быть поблизости во время таких стихийных бедствий, как лесные пожары, наводнения, циклоны и аномальная жара.