Вертолет МЧС РФ пропал над Онежским озером

В акватории Онежского озера в Карелии обнаружены обломки вертолета Ми-8. Об этом пишет РИА Новости.

Поиски обломков вели спасатели и водолазы МЧС России на снегоходах и судах с воздушной подушкой. Обломки были найдены в 11 км от берега, а глубина озера на месте крушения составляет 40-50 метров.

В работах приняли участие более 140 человек и 33 единицы техники. Подводный аппарат Falcon будет также использоваться для подводных работ. Команда вертолета, состоящая из опытных пилотов, ранее уже участвовала в спасательных операциях и тушении пожаров. В воскресенье вертолет исчез с радаров во время учебного полета над озером. На его борту находились три члена экипажа.