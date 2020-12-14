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В Японии вспышка птичьего гриппа. В хозяйстве уничтожат более 11 тысяч особей

14 декабря 2020 11:19
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Новости Японии. В Японии вспышка птичьего гриппа. На ферме в населенном пункте Хигасияма были обнаружены более 50 погибших кур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Японии вспышка птичьего гриппа. В хозяйстве уничтожат более 11 тысяч особей-1

Проведенные анализы показали, что у них был птичий грипп. В хозяйстве уничтожат более 11 тысяч птиц. Также в трехкилометровой зоне вокруг фермы введен карантин на перемещение кур и яиц.  

В Японии вспышка птичьего гриппа. В хозяйстве уничтожат более 11 тысяч особей-4

К слову, рядом с этим хозяйством располагаются еще шесть птицеферм. В них выращивают в общей сложности около 58 тысяч кур. На данный момент не поступало сообщений об очагах птичьего гриппа на других фермах.  

# Птичий грипп # Фотофакт

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