В Японии вспышка птичьего гриппа. В хозяйстве уничтожат более 11 тысяч особей

Новости Японии. В Японии вспышка птичьего гриппа. На ферме в населенном пункте Хигасияма были обнаружены более 50 погибших кур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проведенные анализы показали, что у них был птичий грипп. В хозяйстве уничтожат более 11 тысяч птиц. Также в трехкилометровой зоне вокруг фермы введен карантин на перемещение кур и яиц.