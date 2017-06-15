В Японии приняли закон против подготовки терактов, несмотря на протесты оппозиции

Новости Японии. Закон против подготовки терактов приняли в Японии. Антитеррористический документ поддержали большинством голосов на сессии верхней палаты парламента, несмотря на сопротивление оппозиции, которая считает изменения в законодательстве опасными из-за риска злоупотреблений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поправки принципиально меняют подход к наказаниям за преступления. Например, если сейчас под статью попадают люди только за совершенное преступление, то после принятия закона уголовная ответственность будет наступать и за подготовку теракта.

Особо рьяные протесты вызвало обсуждение пункта о сговоре. Теперь если в группе от двух человек и более хотя бы один ездил на место преступления и пытался собрать деньги на него, то уголовная ответственность наступает для всех членов группы, присутствовавших при обсуждении этих планов.