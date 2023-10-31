В Японии неизвестный ворвался в больницу и открыл стрельбу по людям

Новости Японии. В японском городе Тода проходит масштабная полицейская операция. Там неизвестный мужчина ворвался в центральную больницу и открыл стрельбу по людям. Ранения получили два человека – врач и пожилой пациент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщают медики, их жизни ничего не угрожает. После нападения стрелок скрылся на мотоцикле. Буквально через несколько минут поступили сообщения, что он прячется в почтовом отделении, которое находится недалеко от больницы. Полиция попросила жителей близлежащих районов срочно перебраться в более безопасные места.