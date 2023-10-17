В Японии начало набирать популярность посещение храмов

Новости Японии. В Японии популярность набирает посещение храмов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вообще жители Страны восходящего солнца считаются нерелигиозными. По крайней мере, порядка 70 % населения, согласно данным статистики. Но в последние годы в храмы приходит все больше людей. Многие посещают святыни по всей стране. По мнению экспертов, это связано с желанием местных прикоснуться к традициям.

Момо Номура, посетительница храма:

Для меня это осознанность. Я хочу уделять немного времени тому, чтобы прийти в спокойное состояние. Дважды поклонюсь, дважды хлопну в ладоши, затем еще раз поклонюсь – это помогает мне очистить мысли.