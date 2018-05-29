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В Венесуэле сорвался в овраг пассажирский автобус: 11 человек погибли

29 мая 2018 07:28
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Новости Венесуэлы. Смертельное ДТП в Венесуэле. Пассажирский автобус перевернулся на трассе и сорвался в овраг,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Венесуэле сорвался в овраг пассажирский автобус: 11 человек погибли-1

ЧП произошло в штате Мерида. По информации правоохранителей, в момент аварии в автобусе находились 40 человек. Из них 11 найдены погибшими. Еще 16 с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

В Венесуэле сорвался в овраг пассажирский автобус: 11 человек погибли-4

О судьбе остальных пассажиров пока ничего не известно. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.

# Авария в Венесуэле # Фотофакт

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