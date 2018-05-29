В Венесуэле сорвался в овраг пассажирский автобус: 11 человек погибли

Новости Венесуэлы. Смертельное ДТП в Венесуэле. Пассажирский автобус перевернулся на трассе и сорвался в овраг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Венесуэлы. Смертельное ДТП в Венесуэле. Пассажирский автобус перевернулся на трассе и сорвался в овраг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло в штате Мерида. По информации правоохранителей, в момент аварии в автобусе находились 40 человек. Из них 11 найдены погибшими. Еще 16 с тяжелыми травмами доставлены в больницу.
О судьбе остальных пассажиров пока ничего не известно. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.