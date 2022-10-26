В Венеции затопило площадь Сан-Марко

Уровень воды поднялся почти на метр. Однако этого не хватило для активации барьеров, специально созданных для подобных случаев. Не сумев предотвратить затопление, власти борются с его последствиями. Так, в городе установили пешеходные дорожки, чтобы туристы и местные могли и сегодня пересекать площадь Сан-Марко и при этом остаться сухими. Наводнения в Венеции вызваны рядом факторов, в том числе климатическими изменениями: повышением уровня моря и оседанием земли.