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В Венеции затопило площадь Сан-Марко

26 октября 2022 06:41
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Новости Италии. Главная площадь Венеции Сан-Марко оказалась частично затоплена. В стране начались сезонные паводки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Венеции затопило площадь Сан-Марко-1

Уровень воды поднялся почти на метр. Однако этого не хватило для активации барьеров, специально созданных для подобных случаев. Не сумев предотвратить затопление, власти борются с его последствиями. Так, в городе установили пешеходные дорожки, чтобы туристы и местные могли и сегодня пересекать площадь Сан-Марко и при этом остаться сухими. Наводнения в Венеции вызваны рядом факторов, в том числе климатическими изменениями: повышением уровня моря и оседанием земли.

# Наводнение # Новости Италии # Фотофакт

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