В Венеции объявили траур по жертвам крупной автокатастрофы

Новости Италии. В Италии расследуют причины автокатастрофы, в результате которой погибли свыше 20 человек. В том числе четверо детей. ЧП произошло недалеко от Венеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автобус с туристами упал с эстакады на железнодорожные пути и загорелся. 18 человек находятся в больнице, некоторые в критическом состоянии. В районе, где произошла трагедия, действует режим чрезвычайной ситуации. Это значит, что работают все отделения неотложной помощи. Предварительной причиной аварии спасатели называют плохое самочувствие водителя. Мэр Венеции объявил траур по жертвам аварии.