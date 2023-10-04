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В Венеции объявили траур по жертвам крупной автокатастрофы

04 октября 2023 16:44
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Новости Италии. В Италии расследуют причины автокатастрофы, в результате которой погибли свыше 20 человек. В том числе четверо детей. ЧП произошло недалеко от Венеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Венеции объявили траур по жертвам крупной автокатастрофы-1

Автобус с туристами упал с эстакады на железнодорожные пути и загорелся. 18 человек находятся в больнице, некоторые в критическом состоянии. В районе, где произошла трагедия, действует режим чрезвычайной ситуации. Это значит, что работают все отделения неотложной помощи. Предварительной причиной аварии спасатели называют плохое самочувствие водителя. Мэр Венеции объявил траур по жертвам аварии.

# Авария # Новости Италии # Фотофакт

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