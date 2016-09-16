В Великобритании построят АЭС за $24 миллиарда

Новости Великобритании. Строительство атомной станции в юго-восточной Англии будет начато в самое ближайшее время и станет осуществляться с максимальной интенсивностью. По поводу АЭС в Хинкли бурлили в Соединенном Королевстве споры, но смена правительства из-за Брексита решила судьбу станции положительным образом. Власти Великобритании заинтересованы в максимальной энергонезависимости, коль скоро им теперь придется проводить во многом независимую от ЕС политику самообеспечения.

Обойдется строительство в 24 миллиарда, из которых 8 будет инвестировано китайской компанией:

это тоже вызывало сомнение, англичане опасались передавать объекты инфраструктуры в руки иностранцев. Однако, теперь шестеренки проекта завертелись с максимальной быстротой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.