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В Великобритании построят АЭС за $24 миллиарда

16 сентября 2016 07:23
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Новости Великобритании. Строительство атомной станции в юго-восточной Англии будет начато в самое ближайшее время и станет осуществляться с максимальной интенсивностью. По поводу АЭС в Хинкли бурлили в Соединенном Королевстве споры, но смена правительства из-за Брексита решила судьбу станции положительным образом. Власти Великобритании заинтересованы в максимальной энергонезависимости, коль скоро им теперь придется проводить во многом независимую от ЕС политику самообеспечения.

Обойдется строительство в 24 миллиарда, из которых 8 будет инвестировано китайской компанией:

это тоже вызывало сомнение, англичане опасались передавать объекты инфраструктуры в руки иностранцев. Однако, теперь шестеренки проекта завертелись с максимальной быстротой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# АЭС

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