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В Великобритании бастуют машинисты – из пригорода до Лондона не доехать

03 февраля 2023 20:12
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Новости Великобритании. В Великобритании 3 февраля серьезно нарушено железнодорожное сообщение из-за забастовки машинистов поездов, которые требуют повышения зарплаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании бастуют машинисты – из пригорода до Лондона не доехать-1

Эта стачка затронула сотни тысяч британцев по всей стране. Накануне профсоюз железнодорожников предупредил их о возможных проблемах и попросил выбрать другой транспорт для поездок. Особые трудности сейчас испытывают жители Лондона и пригородов. Пассажирское сообщение со столицей практически парализовано. Железнодорожные компании предупредили, что утренние рейсы на многих линиях также могут быть прерваны и 4 февраля.

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# Забастовка # Новости Великобритании # Фотофакт

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