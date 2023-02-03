В Великобритании бастуют машинисты – из пригорода до Лондона не доехать

Новости Великобритании. В Великобритании 3 февраля серьезно нарушено железнодорожное сообщение из-за забастовки машинистов поездов, которые требуют повышения зарплаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта стачка затронула сотни тысяч британцев по всей стране. Накануне профсоюз железнодорожников предупредил их о возможных проблемах и попросил выбрать другой транспорт для поездок. Особые трудности сейчас испытывают жители Лондона и пригородов. Пассажирское сообщение со столицей практически парализовано. Железнодорожные компании предупредили, что утренние рейсы на многих линиях также могут быть прерваны и 4 февраля.