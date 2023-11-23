В Украине английский язык сделали официальным

Английский стал официальным языком Украины. Госструктурам будет разрешено его использовать наравне с украинским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные политики отметили, что языковой барьер больше не будет отделять страну от Евросоюза. Показательно, что русский язык, который используется гораздо больше, под запретом: продавца магазина или учителя могут уволить или оштрафовать за русскую речь на рабочем месте.