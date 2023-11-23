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В Украине английский язык сделали официальным

23 ноября 2023 08:51
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Английский стал официальным языком Украины. Госструктурам будет разрешено его использовать наравне с украинским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Украине английский язык сделали официальным-1

Местные политики отметили, что языковой барьер больше не будет отделять страну от Евросоюза. Показательно, что русский язык, который используется гораздо больше, под запретом: продавца магазина или учителя могут уволить или оштрафовать за русскую речь на рабочем месте.

# Иностранные языки # Фотофакт

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