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В Тюмени задержали мужчину, который взял заложников в отделении Сбербанка

07 июля 2021 07:25
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Новости России. В Тюмени завершилась спецоперация по освобождению заложников в одном из местных отделений Сбербанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Тюмени задержали мужчину, который взял заложников в отделении Сбербанка-1

Как сообщали СМИ, этим утром мужчина с рюкзаком и в маске вошел в офис и передал записку с требованием выдать ему 15 миллионов рублей. На место происшествия прибыли полицейские, руководство города. Из жилого дома, на первом этаже которого находится офис банка, эвакуировали людей. 

В Тюмени задержали мужчину, который взял заложников в отделении Сбербанка-4

На данный момент СМИ сообщают, что нападавший задержан, пострадавших нет. Есть информация, что захвативший заложников состоит на учете в психдиспансере. 

# Захват заложников # Фотофакт

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