В Тюмени задержали мужчину, который взял заложников в отделении Сбербанка

Новости России. В Тюмени завершилась спецоперация по освобождению заложников в одном из местных отделений Сбербанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщали СМИ, этим утром мужчина с рюкзаком и в маске вошел в офис и передал записку с требованием выдать ему 15 миллионов рублей. На место происшествия прибыли полицейские, руководство города. Из жилого дома, на первом этаже которого находится офис банка, эвакуировали людей.