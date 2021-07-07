В Тюмени задержали мужчину, который взял заложников в отделении Сбербанка

Новости России. В Тюмени завершилась спецоперация по освобождению заложников в одном из местных отделений Сбербанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. В Тюмени завершилась спецоперация по освобождению заложников в одном из местных отделений Сбербанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как сообщали СМИ, этим утром мужчина с рюкзаком и в маске вошел в офис и передал записку с требованием выдать ему 15 миллионов рублей. На место происшествия прибыли полицейские, руководство города. Из жилого дома, на первом этаже которого находится офис банка, эвакуировали людей.
На данный момент СМИ сообщают, что нападавший задержан, пострадавших нет. Есть информация, что захвативший заложников состоит на учете в психдиспансере.