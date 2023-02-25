В Турции зарегистрировано новое землетрясение магнитудой 4,7

Новости Турции. Эпицентр находился примерно в 100 километрах от Малатьи с населением более 400 тысяч человек. Информации о пострадавших пока нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди опасаются обрушения зданий и остаются на улицах. Известно, что всего в стране произошло за последнее время более 7 тысяч повторных толчков. Самое разрушительное землетрясение – ночью 6 февраля. От него пострадала также соседняя Сирия. Всего количество жертв превысило 50 тысяч человек.