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В Турции зарегистрировано новое землетрясение магнитудой 4,7

25 февраля 2023 10:00
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Новости Турции. Эпицентр находился примерно в 100 километрах от Малатьи с населением более 400 тысяч человек. Информации о пострадавших пока нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции зарегистрировано новое землетрясение магнитудой 4,7-1

Люди опасаются обрушения зданий и остаются на улицах. Известно, что всего в стране произошло за последнее время более 7 тысяч повторных толчков. Самое разрушительное землетрясение – ночью 6 февраля. От него пострадала также соседняя Сирия. Всего количество жертв превысило 50 тысяч человек.

В Турции зарегистрировано новое землетрясение магнитудой 4,7-4

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# Землетрясение # Новости Турции # Фотофакт

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