В Турции стали реже покупать сыр и творог – за год молоко подорожало на 300%

Новости Турции. Экономический кризис тревожит не только европейские страны. Проблемы с продуктами питания ощутили и в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители вынуждены сократить потребление молочных товаров, резко подорожавших в последнее время. Сыр и творог – неотъемлемая часть рациона местных, конечно, как и молоко. Но один литр пастеризованного сегодня стоит в районе 35 лир. Это на 300 % больше, чем в 2021 году. В итоге многие горожане говорят, что больше не могут позволить себе покупать эти продукты и вынуждены сокращать расходы. Например, сыр – теперь привилегия детей. Подорожание в Турции происходит на фоне обесценивания местной валюты и растущей инфляции.