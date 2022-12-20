Прямой эфир

В Турции стали реже покупать сыр и творог – за год молоко подорожало на 300%

20 декабря 2022 19:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Турции. Экономический кризис тревожит не только европейские страны. Проблемы с продуктами питания ощутили и в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции стали реже покупать сыр и творог – за год молоко подорожало на 300%-1

Жители вынуждены сократить потребление молочных товаров, резко подорожавших в последнее время. Сыр и творог – неотъемлемая часть рациона местных, конечно, как и молоко. Но один литр пастеризованного сегодня стоит в районе 35 лир. Это на 300 % больше, чем в 2021 году. В итоге многие горожане говорят, что больше не могут позволить себе покупать эти продукты и вынуждены сокращать расходы. Например, сыр – теперь привилегия детей. Подорожание в Турции происходит на фоне обесценивания местной валюты и растущей инфляции.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Экономический кризис # Новости Турции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Цены на потребительские товары в Прибалтике выросли более чем на 20% с начала года
20 декабря 2022 19:33

Цены на потребительские товары в Прибалтике выросли более чем на 20% с начала года

«Премьер-министру нужно перестать прятаться за СМИ». В Великобритании бастуют 100 тысяч медиков
20 декабря 2022 19:19

«Премьер-министру нужно перестать прятаться за СМИ». В Великобритании бастуют 100 тысяч медиков

Санкции против себя. Как Запад попал в экономический кризис?
20 декабря 2022 18:25

Санкции против себя. Как Запад попал в экономический кризис?