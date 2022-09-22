В Турции разбился пожарный вертолёт

Новости Турции. Два человека погибли при крушении вертолета в Турции. Экипаж машины принимал участие в тушении лесных пожаров, вспыхнувших в курортном Мармарисе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для борьбы с огнем, который бушует уже несколько дней, власти задействовали большое количество техники и людей. Остановить пламя пытаются около 500 пожарных, на помощь им даже выделили полицейские водометы. А 35 вертолетов и 14 самолетов сбрасывают воду на огонь с воздуха.