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В Турции разбился пожарный вертолёт

22 сентября 2022 09:00
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Новости Турции. Два человека погибли при крушении вертолета в Турции. Экипаж машины принимал участие в тушении лесных пожаров, вспыхнувших в курортном Мармарисе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции разбился пожарный вертолёт-1

Для борьбы с огнем, который бушует уже несколько дней, власти задействовали большое количество техники и людей. Остановить пламя пытаются около 500 пожарных, на помощь им даже выделили полицейские водометы. А 35 вертолетов и 14 самолетов сбрасывают воду на огонь с воздуха.

# Крушение вертолета # Новости Турции # Фотофакт

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