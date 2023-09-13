В Турции после обрушения шахты под завалами находится около 300 горняков

Новости Турции. ЧП на севере Турции. Почти 300 горняков находятся под завалами после обрушения на шахте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не менее четырех человек пострадали, один получил серьезные ранения. На месте работают бригады скорой помощи и экстренных служб. Проводятся спасательные работы. Шахта, на которой произошло ЧП, известна поклонникам турецких сериалов. Не раз она становилась киноплощадкой.