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В Турции после обрушения шахты под завалами находится около 300 горняков

13 сентября 2023 20:43
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Новости Турции. ЧП на севере Турции. Почти 300 горняков находятся под завалами после обрушения на шахте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции после обрушения шахты под завалами находится около 300 горняков-1

Не менее четырех человек пострадали, один получил серьезные ранения. На месте работают бригады скорой помощи и экстренных служб. Проводятся спасательные работы. Шахта, на которой произошло ЧП, известна поклонникам турецких сериалов. Не раз она становилась киноплощадкой.

# ЧП # Новости Турции # Фотофакт

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