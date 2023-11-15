В Тоскане почти 50 тыс. человек остались без электричества из-за наводнений

Новости Италии. Около 200 жителей Тосканы эвакуировали из-за масштабных наводнений. Жертвами стихии в регионе стали шесть человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 50 тысяч местных остались без электричества. Власти ввели режим чрезвычайного положения. На борьбу с последствиями природной катастрофы выделено 5 миллионов евро. Италия крайне подвержена наводнениями и другим ударам стихии. По данному показателю она занимает лидирующие позиции среди европейских стран.