В Техасе одномоторный самолёт рухнул перед торговым центром

Он протаранил несколько стоявших там машин, после чего вспыхнул как спичка, заодно спалив дотла оказавшееся рядом авто. Прибывшим на место пожарным понадобилось достаточно много времени, чтобы погасить пламя. К сожалению, не обошлось без жертв, пилот самолета погиб. Кроме него никого на борту больше не было. Эксперты сейчас выясняют, что могло привести к катастрофе.