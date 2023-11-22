В Техасе одномоторный самолёт рухнул перед торговым центром

Одномоторный самолет рухнул на парковку перед торговым центром в Техасе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одномоторный самолет рухнул на парковку перед торговым центром в Техасе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он протаранил несколько стоявших там машин, после чего вспыхнул как спичка, заодно спалив дотла оказавшееся рядом авто. Прибывшим на место пожарным понадобилось достаточно много времени, чтобы погасить пламя. К сожалению, не обошлось без жертв, пилот самолета погиб. Кроме него никого на борту больше не было. Эксперты сейчас выясняют, что могло привести к катастрофе.