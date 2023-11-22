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В Техасе одномоторный самолёт рухнул перед торговым центром

22 ноября 2023 13:41
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Одномоторный самолет рухнул на парковку перед торговым центром в Техасе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Техасе одномоторный самолёт рухнул перед торговым центром-1

Он протаранил несколько стоявших там машин, после чего вспыхнул как спичка, заодно спалив дотла оказавшееся рядом авто. Прибывшим на место пожарным понадобилось достаточно много времени, чтобы погасить пламя. К сожалению, не обошлось без жертв, пилот самолета погиб. Кроме него никого на борту больше не было. Эксперты сейчас выясняют, что могло привести к катастрофе.

# Самолет # Новости США # Фотофакт

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