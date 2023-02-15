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В Таджикистане при сходе лавины погибли 8 человек, в том числе 4-летний ребёнок

15 февраля 2023 14:16
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Новости Таджикистана. В Таджикистане при сходе снежной лавины погибли восемь человек, среди них 4-летний ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Таджикистане при сходе лавины погибли 8 человек, в том числе 4-летний ребёнок-1

Трагедия произошла в городе Хорог. Там полностью разрушены четыре дома, еще около 20 получили серьезные повреждения. Спасателям удалось достать из-под толстого слоя снега девять человек, которых сразу передали медикам. Экстренные службы попросили местных жителей соблюдать максимальную осторожность, так как высока вероятность схода новых лавин.

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# Несчастный случай # Новости Таджикистана # Фотофакт

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