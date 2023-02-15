В Таджикистане при сходе лавины погибли 8 человек, в том числе 4-летний ребёнок

Новости Таджикистана. В Таджикистане при сходе снежной лавины погибли восемь человек, среди них 4-летний ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла в городе Хорог. Там полностью разрушены четыре дома, еще около 20 получили серьезные повреждения. Спасателям удалось достать из-под толстого слоя снега девять человек, которых сразу передали медикам. Экстренные службы попросили местных жителей соблюдать максимальную осторожность, так как высока вероятность схода новых лавин.