Белорус Артём Левшунов в АХЛ забросил шайбу за «Рокфорд»

Белорусы организовали гол в Американской хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Увы, старания наших парней не помогли клубу. «Рокфорд» все равно уступил «Чикаго» – 2:3. Отечественные исполнители сравняли счет, сделав его – 1:1. Новобранец команды Дмитрий Кузьмин выступил в роли ассистента. Забил Артем Левшунов. Таким образом, он прервал 9-тиматчевую серию без очков. Но первый сезон во взрослом хоккее дается защитнику нелегко. В регулярке у спортсмена 12 баллов в 37-ми встречах.

За «Калгари» ассист заработал Илья Соловьев. Он обновил собственный рекорд по числу результативных передач за одну регулярку.