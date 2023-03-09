В столице Болгарии жители вышли на протест против сноса памятника советской армии

Новости Болгарии. Жители столицы Болгарии Софии вышли на акцию протеста против сноса памятника советской армии. Сегодня, 9 марта, этот вопрос обсуждается на заседании городского совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты настроены очень серьезно, они обещают организовать круглосуточную охрану монумента в честь советских воинов-освободителей. Он был установлен в болгарской столице в 1954 году и уже неоднократно подвергался атакам вандалов. Последнее нападение произошло 23 февраля, когда хулиганы испачкали его краской.