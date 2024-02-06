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В Стамбуле неизвестные напали на здание суда

06 февраля 2024 11:05
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Срочные новости приходят из Турции. В Стамбуле неизвестные напали на здание суда. Пострадали пять человек, в том числе трое полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Стамбуле неизвестные напали на здание суда-1

Все произошло около полудня по минскому времени. После нападения все входы и выходы из суда были перекрыты, а в районе усилено присутствие силовиков. Сейчас на месте происшествия работают полицейские. По данным главы МВД Турции, нападавшие были членами леворадикальной партии, признанной в стране террористической. Все они ликвидированы.

# ЧП # Новости Турции

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