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В США установили личность преступника, устроившего стрельбу в Лас-Вегасе

07 декабря 2023 09:10
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Жертвами стрельбы в США стали три человека в университете Лас-Вегаса. Еще трое получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США установили личность преступника, устроившего стрельбу в Лас-Вегасе-1

Как сообщили в полиции, неизвестный вошел в здание и открыл беспорядочный огонь по людям. Студенты и преподаватели в панике выпрыгивали из окон, многие забаррикадировались в аудиториях и комнатах общежития. Нападавший был ликвидирован прибывшим на место ЧП спецназом. Его личность установлена.

Как оказалось, это 67-летний преподаватель местного колледжа. Что заставило его пойти на преступление, пока неизвестно. Университет закрыли до начала следующей недели. По данным американских СМИ, это уже 80-й случай массовой стрельбы в учебных заведениях США с начала года.

# Стрельба в США # Новости США # Фотофакт

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