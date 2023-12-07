В США установили личность преступника, устроившего стрельбу в Лас-Вегасе

Жертвами стрельбы в США стали три человека в университете Лас-Вегаса. Еще трое получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в полиции, неизвестный вошел в здание и открыл беспорядочный огонь по людям. Студенты и преподаватели в панике выпрыгивали из окон, многие забаррикадировались в аудиториях и комнатах общежития. Нападавший был ликвидирован прибывшим на место ЧП спецназом. Его личность установлена.

Как оказалось, это 67-летний преподаватель местного колледжа. Что заставило его пойти на преступление, пока неизвестно. Университет закрыли до начала следующей недели. По данным американских СМИ, это уже 80-й случай массовой стрельбы в учебных заведениях США с начала года.