В США раскрыли план Трампа на случай поражения на президентских выборах

Как сообщает Politico, кандидат в президенты США на пост главы государства Дональд Трамп в случае своего проигрыша может опротестовать итоги выборов, чтобы занять пост главы Америки. Об этом пишет ТАСС.

Сам Трамп и его единомышленники готовят почву для этого. При любом исходе выборов Трамп хочет вступить в должность, чтобы не допустить уголовного преследования. По мнению экспертов, его стратегию будут строить на утверждениях о мошенничестве со стороны демократов.

Ранее в своем интервью телеканалу CBS Трамп сказал, что не станет оспаривать итоги выборов, если посчитает, что голосование было свободным и справедливым. Выборы президента состоятся 5 ноября. Байден выбыл из гонки и поддержал Камалу Харрис.