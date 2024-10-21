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В США раскрыли план Трампа на случай поражения на президентских выборах

21 октября 2024 09:14
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Как сообщает Politico, кандидат в президенты США на пост главы государства Дональд Трамп в случае своего проигрыша может опротестовать итоги выборов, чтобы занять пост главы Америки. Об этом пишет ТАСС.

Сам Трамп и его единомышленники готовят почву для этого. При любом исходе выборов Трамп хочет вступить в должность, чтобы не допустить уголовного преследования. По мнению экспертов, его стратегию будут строить на утверждениях о мошенничестве со стороны демократов. 

Ранее в своем интервью телеканалу CBS Трамп сказал, что не станет оспаривать итоги выборов, если посчитает, что голосование было свободным и справедливым. Выборы президента состоятся 5 ноября. Байден выбыл из гонки и поддержал Камалу Харрис.

# Международная политика # Выборы в США # Дональд Трамп # Камала Харрис

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