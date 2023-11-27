В США неизвестный открыл стрельбу по студентам-палестинцам

В американском Вермонте неизвестный открыл стрельбу по студентам-палестинцам. Три человека получили ранения различной степени тяжести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадавшие, которых обнаружили недалеко от кампуса, были доставлены в университетский медицинский центр. Двое находятся в стабильном состоянии, а один получил гораздо более серьезные травмы. МИД Палестины сообщил, что студенты говорили по-арабски и носили традиционную палестинскую куфию. Семьи студентов призвали чиновников США провести тщательное расследование, в том числе рассматривать это как преступление на почве ненависти.