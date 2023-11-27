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В США неизвестный открыл стрельбу по студентам-палестинцам

27 ноября 2023 08:16
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В американском Вермонте неизвестный открыл стрельбу по студентам-палестинцам. Три человека получили ранения различной степени тяжести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США неизвестный открыл стрельбу по студентам-палестинцам-1

Пострадавшие, которых обнаружили недалеко от кампуса, были доставлены в университетский медицинский центр. Двое находятся в стабильном состоянии, а один получил гораздо более серьезные травмы. МИД Палестины сообщил, что студенты говорили по-арабски и носили традиционную палестинскую куфию. Семьи студентов призвали чиновников США провести тщательное расследование, в том числе рассматривать это как преступление на почве ненависти.

# Стрельба в США # Новости США # Фотофакт

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