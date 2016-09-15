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В США изобрели камеру, способную «читать» закрытые книги

15 сентября 2016 10:15
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Новости США. В США изобрели специальную камеру, которая считывает текст и изображения на страницах закрытых книг. Необходимость в подобном приборе возникла из-за того, что при оцифровке многие старые фолианты начинают портиться.

Новое устройство умеет в буквальном смысле залезать книге под обложку.

Камера генерирует особые импульсы определенной продолжительности, от этого параметра зависит глубина проникновения излучения в книгу. Впрочем, пока приспособление не способно видеть на большой «глубине». Авторы проекта отмечают, что устройству требуется доработка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Изобретения

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