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В Сирии начинается приём документов от кандидатов в президенты

19 апреля 2021 08:05
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Новости Сирии. В Сирии 19 апреля начинается прием документов от кандидатов на пост главы государства. Он продлится 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президентские выборы состоятся 26 мая.

В Сирии начинается приём документов от кандидатов в президенты-1

Предыдущее голосование в Сирийской Арабской Республике прошло в 2014 году. Тогда Башар Асад получил более 88 % голосов избирателей. Явка превысила 73 %. Согласно сирийской конституции, президент избирается на семилетний срок.

# Выборы # Башар Асад # Фотофакт

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