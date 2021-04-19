В Сирии начинается приём документов от кандидатов в президенты

Новости Сирии. В Сирии 19 апреля начинается прием документов от кандидатов на пост главы государства. Он продлится 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президентские выборы состоятся 26 мая.
Новости Сирии. В Сирии 19 апреля начинается прием документов от кандидатов на пост главы государства. Он продлится 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президентские выборы состоятся 26 мая.
Предыдущее голосование в Сирийской Арабской Республике прошло в 2014 году. Тогда Башар Асад получил более 88 % голосов избирателей. Явка превысила 73 %. Согласно сирийской конституции, президент избирается на семилетний срок.