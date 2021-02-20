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В России зафиксированы случаи заражения людей новой разновидностью птичьего гриппа

20 февраля 2021 18:28
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Новости России. Россия направила ВОЗ информацию о первом случае заражения людей новой разновидностью птичьего гриппа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он был выявлен у семи сотрудников птицефабрики на юге страны.

В России зафиксированы случаи заражения людей новой разновидностью птичьего гриппа-1

В декабре среди поголовья кур там была зарегистрирована вспышка H5N8. По словам главы Роспотребнадзора, мероприятия по защите людей и животных были проведены в короткий срок, все риски минимизированы и развития ситуация не получила.

В России зафиксированы случаи заражения людей новой разновидностью птичьего гриппа-4

Тем временем птичий грипп обнаружен на птицефабрике в Нидерландах. Для предотвращения распространения вируса вся птица будет уничтожена и на двух фермах рядом (это более 120 тысяч кур).

# Птичий грипп # Фотофакт

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