В России зафиксировали ряд диверсий на ЛЭП и железнодорожных путях

Сегодня, 1 мая, стало известно о ряде диверсий на территории России. В Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту подрыва ЛЭП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это произошло в Гатчинском районе. На еще одной опоре линии электропередачи позже был обнаружен заряд с взрывателем. Его оперативно сняли и разминировали. Электроснабжение населенных пунктов при этом не пострадало. В Брянской области взрывное устройство сработало на железнодорожных путях. С рельсов сошел локомотив грузового поезда. Никто не пострадал.