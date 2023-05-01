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В России зафиксировали ряд диверсий на ЛЭП и железнодорожных путях

01 мая 2023 16:38
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Сегодня, 1 мая, стало известно о ряде диверсий на территории России. В Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту подрыва ЛЭП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В России зафиксировали ряд диверсий на ЛЭП и железнодорожных путях-1

Это произошло в Гатчинском районе. На еще одной опоре линии электропередачи позже был обнаружен заряд с взрывателем. Его оперативно сняли и разминировали. Электроснабжение населенных пунктов при этом не пострадало. В Брянской области взрывное устройство сработало на железнодорожных путях. С рельсов сошел локомотив грузового поезда. Никто не пострадал.  

# Взрыв # Новости России # Фотофакт

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