В Эстонии законодательно дали старт работе над возведением атомной электростанции

Страны Европы, еще недавно выступавшие за полный отказ от атомной энергетики, теперь активно ищут способы ее возобновления. Так, в Эстонии одобрили законопроект, создающий правовую базу для строительства собственной атомной станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Таллине подчеркивают: в условиях нестабильности на Ближнем Востоке и перебоев с поставками газа полагаться исключительно на внешние источники энергоресурсов – недопустимо. При этом, хотя местные СМИ ранее сообщали о рассмотрении шага в сторону мирного атома и в Риге, ни Латвия, ни Эстония пока не приступили к поиску инвесторов для реализации подобных проектов.