В результате удара ВСУ по санаторию в Белгородской области погибли три мирных жителя

Украинский беспилотный летательный аппарат сбросил две гранаты на территорию санатория в селе Лавы в Белгородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщения в Telegram-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.



Вооруженные силы Украины сбросили на территорию санатория, который находится в селе Лавы Валуйского городского округа, две гранаты. Гранаты были сброшены с беспилотного летательного аппарата вооруженных сил Украины. В этот момент на улице находились люди. Сообщается о трех погибших мирных жителях вследствие атаки с украинского БПЛА: двое мужчин умерли на месте. Еще один пострадавший скончался от полученных травм, когда его пытались спасти медики.



Ранее этим же утром ВСУ при помощи БПЛА уже атаковали территорию санатория в селе Лавы. В первый раз был поврежден фасад здания и выбиты окна.