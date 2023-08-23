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В результате удара ВСУ по санаторию в Белгородской области погибли три мирных жителя

23 августа 2023 07:33
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Украинский беспилотный летательный аппарат сбросил две гранаты на территорию санатория в селе Лавы в Белгородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщения в Telegram-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.


Вооруженные силы Украины сбросили на территорию санатория, который находится в селе Лавы Валуйского городского округа, две гранаты. Гранаты были сброшены с беспилотного летательного аппарата вооруженных сил Украины. В этот момент на улице находились люди. Сообщается о трех погибших мирных жителях вследствие атаки с украинского БПЛА: двое мужчин умерли на месте. Еще один пострадавший скончался от полученных травм, когда его пытались спасти медики.


Ранее этим же утром ВСУ при помощи БПЛА уже атаковали территорию санатория в селе Лавы. В первый раз был поврежден фасад здания и выбиты окна.

# Международная политика # Вячеслав Гладков

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