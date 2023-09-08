В Раде Украины уточнили, что выезд ограничили лишь для уже мобилизованных женщин

Член комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что покидать Украину запрещается лишь для мобилизованных женщин, пишет РИА Новости.

При этом ограничения не касаются женщин, которые будут вставать на воинский учет. Ранее он сообщал, что с 1 октября ограничивается выезд из Украины для женщин с медицинским или фармацевтическим образованием.

В Украине с 24 февраля 2022 года действует статус военного времени и введена всеобщая мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать Украину запрещено.