В польских начальных школах вводится военное дело

Власти Польши в своем стремлении как можно больше и быстрее милитаризовать страну стали переходить границы здравого смысла. Это ярко продемонстрировало решение обучать детей обращению с оружием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В польских начальных школах вводится новый обязательный предмет – военное дело. В программе курса стрельба и основы оказания первой помощи. Большинство стран хотят, чтобы их дети держались как можно дальше от оружия, но только не Польша. Ее юные граждане будут получать оценки за скорость сборки и разборки карабинов и автоматов.

Кроме огневой подготовки, их будут учить оказывать первую медицинскую помощь при ранениях. Также в программу начальных школ входит знание местности, кибербезопасность и реагирование на угрозу войны.