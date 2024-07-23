В Польше планируют расширить хаб в Жешуве, откуда идут поставки оружия в Украину

Также стало известно, что в этом году в Польше откроют два представительства управления ООН по обслуживанию проектов, которое вовлечено в оказание помощи Киеву. Одно из них будет располагаться в Жешуве. По данным СМИ, через местный аэропорт проходит 90 % всех поставок вооружений для Украины.