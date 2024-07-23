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В Польше планируют расширить хаб в Жешуве, откуда идут поставки оружия в Украину

23 июля 2024 06:47
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Польские власти намерены развивать транспортный хаб в Жешуве, на юго-востоке страны. Оттуда ведутся поставки вооружений Киеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше планируют расширить хаб в Жешуве, откуда идут поставки оружия в Украину-1

Также стало известно, что в этом году в Польше откроют два представительства управления ООН по обслуживанию проектов, которое вовлечено в оказание помощи Киеву. Одно из них будет располагаться в Жешуве. По данным СМИ, через местный аэропорт проходит 90 % всех поставок вооружений для Украины.

# Международное сотрудничество # Новости Польши

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