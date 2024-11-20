В Польше наладят производство крупнокалиберных снарядов

Польша не только готовится к войне, но и решила на ней зарабатывать. В стране будет налажено производство крупнокалиберных снарядов. Об этом, не скрывая радости, сообщил министр национальной обороны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство на эти цели выделило три миллиарда злотых, это около 750 миллионов долларов. Какова мощность нового предприятия и сколько снарядов оно будет выпускать, остается военной тайной, но в Министерстве обороны не скрывают, что Варшава за счет этой продукции будет пополнять бюджет. Поскольку спрос на боеприпасы сейчас высок как никогда, ожидаемая прибыль будет намного выше, чем затраченные средства. Ими будут снабжать не только войско польское, но и армии стран-союзников по НАТО. Также Польша намерена стать европейским лидером по производству взрывчатки. Для этого три крупнейших химических концерна страны построят завод, который будет выпускать десятки тысяч тонн взрывоопасной продукции. И уже подписано соответствующее соглашение.